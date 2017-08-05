Beşiktaş 6 eksikle Samsun'da

Turkcell Süper Kupa maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Samsun'a geldi.
Özel uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesini kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
Takımlarına tezahürat yapan, kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, yeni transfer Alvaro Negredo'ya da sevgi gösterisinde bulundu.
Lisansı yetişmediği için karşılaşmada forma giyemeyecek Anderson Talisca'nın yanı sıra Pedro Franco ve Alexander Milosevic ile sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan, siyah-beyazlı kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılar, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde son idmanını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.
Öte yandan Atiker Konyaspor kafilesi de Samsun'a gelerek, konaklayacağı otele gitti.