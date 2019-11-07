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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Beşiktaş 6 eksikle Portekiz'de! iddaa'da Braga galibiyetine verilen oran...
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Futbol
07.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş 6 eksikle Portekiz'de! iddaa'da Braga galibiyetine verilen oran...

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Beşiktaş 6 eksikle Portekiz'de! iddaa'da Braga galibiyetine verilen oran...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz’de Braga ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk puanlarını almak isteyen Siyah-beyazlıların mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz...

BRAGA - BEŞİKTAŞ

Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tümünde son bölümde yediği gollerle yıkıldı.

Braga ile İstanbul’da yaptığı mücadelede de eşitliği yakaladıktan sonra penaltı kaçıran Siyah-beyazlılar, 80. dakikada gelen gole engel olamayarak kaybetmişti.

Bu defa puan için sahaya çıkacak Kara Kartal, ligdeki yükselen formunu Avrupa’ya da taşıma niyetinde.

Temsilcimizde ağır gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı kafileyle birlikte Portekiz yolculuğunda yer almadı.

Avcı’nın bugün kendini toparlaması durumunda uçması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N’Koudou da kadroya dahil edilmedi.

Braga ise Avrupa’da farklı Portekiz’de farklı bir grafik çiziyor.

Liga NOS’ta alışılmışın aksine bir performans sergileyen Kırmızı-beyazlılar orta sıralarda yer alıyor. Avrupa Ligi K Grubu’nda ise lider durumdalar.

Raul Silva, Tiago Sa ve Vitor Tormena sakat.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş gruptaki 3 maçında da gol yedi.

- Beşiktaş’ın çıktığı son 9 resmi maçın 5’inde ilk yarı gol olmadı.

Beşiktaş 6 eksikle Portekizde iddaada Braga galibiyetine verilen oran...

- Braga’nın Portekiz Ligi ve Avrupa Ligi’nde çıktığı son 10 maçın 8’inde ilk yarı gol atıldı.

- Braga bu sezon şu ana kadar çıktığı 20 resmi maçın 17’sinde gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?

Temsilcimizin Portekiz’de oynayacağı ve Misli.com’dan Canlı Bahis yapılabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren üyeler, daha çok Braga’dan yana tercihte bulunuyor...

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %55’lik oranla, yarıdan fazlası ev sahibi Braga’nın kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ...

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın önceliği lig, Braga’nın sahasında kazanmasını bekliyorum.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Beşiktaşlı Elneny'den çok özel açıklamalar! İzleyelim...

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