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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş 5 maçta zirveye ortak oldu

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Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in son 5 haftasında topladığı 13 puanla bu periyodun en çok puan toplayan takımı oldu. Ligin ilk 6 haftasında bir kez kazanabilen Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet aldı. Süper Lig'in 6. haftasında 5 puanla 16. sırada yer alan siyah-beyazlılar, sonraki haftalarda elde ettiği 13 puanla 8. sıraya yükseldi ve liderle puan farkını 3'e düşürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kötü başladığı sezonda 7. haftadan itibaren ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olmayı başardı.

Beşiktaş, son 5 haftada ligde en çok puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde etti.

Ligde lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırdı.
Söz konusu dönemde Medipol Başakşehir ve BtcTurk Yeni Malatyaspor 11'er, Trabzonspor ve Galatasaray ise 10'ar puan aldı. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 9 puan topladı.

Ligin 6. haftasında lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, sonraki 5 karşılaşmada 5 puan elde edebildi.

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En kötü başlangıçtan zirve yarışına

Ligin 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen ve son sezonların en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, buna rağmen zirve yarışına girmeyi başardı.

Sezonun 6 haftalık bölümünde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta topladığı 13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya kadar yükseldi.

Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Sezonun 6. haftasında 5 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 11. hafta sonunda bu farkı 3'e kadar düşürdü.

Savunmasıyla yükselişe geçti

Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.
Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü.
Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan siyah-beyazlılar, bunu da artıya çevirmeyi başardı. Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1'e çıkardı.
Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yiyen ve Gençlerbirliği ile ligin en kötü savunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta en iyi savunma yapan takım oldu.

Beşiktaş 5 maçta zirveye ortak oldu

Beşiktaş 5 maçta zirveye ortak oldu

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