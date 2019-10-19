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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Beşiktaş, 5 eksikle Ankara'da! iddaa'da öne çıkan tercih...

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Beşiktaş, 5 eksikle Ankara'da! iddaa'da öne çıkan tercih...

Milli maç arası sonrası Süper Lig'de Ankaragücü ve Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda puan mücadelesine çıkarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

Milli maç arasından önce Sivasspor deplasmanına çıkan Ankaragücü, Orgill ile öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Son 4 maçının 3’ünden puansız ayrılan başkent temsilcisinde Hector Canteros ve Cebrayil Karayel’in sakatlıkları sürüyor.

Beşiktaş ile evlerinde oynadıkları son 4 maçta sadece 1 kez kaybettiler.

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını çok üzen Beşiktaş ise, milli maç arasına Alanyaspor karşısında aldığı 3 puan ile moralli girmişti.

Bu maçta kalesini gole kapatan Kara Kartallar, 6 resmi maçın ardından gol yememiş oldu.

Ankaragücü maçından sonra hafta içinde evinde Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki maçta da 5’er gol atıldı.

- Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son 12 dış saha maçının 11’i 2.5 ÜST bitti.

- Ankaragücü’nün ligdeki son 4 maçı da 2.5 ÜST bitti.

Beşiktaş, 5 eksikle Ankarada iddaada öne çıkan tercih...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Beşiktaş’ın maçı kazanacağı yönünde...

- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ından fazlası konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ALT/ÜST...

- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %7’den fazlası mücadelede en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Ankaragücü, dar bir kadroyla ilerliyor. Gençlerbirliği maçında oyundan atılan ve 5 maç ceza alan Metin Diyadin, bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.

Beşiktaş ise sakatlıklardan yana oldukça dertli.

Dorukhan Toköz’ün devreyi kapatması sonrası antrenmanda sakatlanan Victor Ruiz’in de 3 hafta görev alamayacağı açıklandı. Gökhan Gönül ve N’Koudou da yok. Oğuzhan da Ankara’ya götürülmedi.

Savunma kurgusunda Gökhan ve Ruiz’in yokluğunda Douglas ve Necip’in şans bulması bekleniyor.

Siyah beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny dönüyor. Dorukhan’ın yerine orta sahada Mısırlı oyuncu görev alacak.

Eksiklerine rağmen Beşiktaş’ın maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren ve dar bir kadro rotasyonuyla yoluna devam eden rakibi karşısında Ljajic ve Burak Yılmaz gibi silahlarıyla favori olduğunu düşünüyorum.

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