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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş 3 Mayıs'ta hükmen mağlup mu?

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Beşiktaş 3 Mayıs'ta hükmen mağlup mu?

Beşiktaş’ın mevcut esame listesiyle hükmen mağlup olabileceği bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin kaldığı yerden devam kararı verdiği kupa yarı final maçında Caner'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacak olması nedeniyle Beşiktaş'ın yerli futbolcu sayısı kurallara aykırı şekilde 8'e düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devamına karar verdi. Kurallar gereği, takımlar ertelenen maç günkü esame listeleriyle sahada olacak ve Pepe ilk yarıda kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş 10 kişiyle sahada yer alacak.

Beşiktaş'ın o günkü 11'inde yer alan Caner Erkin sakatlanıp sezonu kapattığından 3 Mayıs'ta sahada olamayacak ve yerine o günkü yedeklerden biri görev yapacak. Ancak Caner'in sahada olamamasıyla Beşiktaş'ın esame listesi 20 kişiye iniyor. Ve işte burada büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü kurallar gereği 20 kişilik esame listesindeki futbolculardan en az 9'unun "Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip" olması gerekiyor. Ama Caner'i çıkardığında bu sayı 8'e düşüyor.

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Peki bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?

Beşiktaş'ı uygunsuz esame listesi nedeniyle hükmen yenik mi sayacak? Yoksa bu maça özel bir istisna mı tanıyacak? Yoksa esame listesinden bir de yabancı çıkarttırıp (Oynamış Negredo çıkartılamayacağından Cyle Larin dışında alternatif yok) listeyi 19'a mı indirtecek? Bir ihtimal de Caner'i sakat olmasına ve yerine başka bir oyuncu sahaya çıkacak olmasına rağmen kulübede bulunmamasına karşın esame listesinde durmasına izin verilecek.

Esame listesindeki yerlilerden (Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve oyundan çıkarılmış olan Oğuzhan Özyakup) 3 Mayıs'taki maça kadar sakatlanan veya Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen olursa bu kriz daha da büyüyecek. (Lig Radyo)

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