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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.09.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş, 3 eksikle Trabzon'a gidiyor! Roco iyileşti...

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Beşiktaş, 3 eksikle Trabzon'a gidiyor! Roco iyileşti...

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.

Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

- Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak.

Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda yarınki mücadelede forma giyebilecek.

- Beşiktaş'ta deplasman sıkıntısı

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.

Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.

Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

- Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü. 


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