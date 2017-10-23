Ligin 9. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Müsabaka 1-1 sona erdi. Bu maçın ardından yazarımız Kenan Başaran,değerlendirmelerde bulundu. İşte Başaran'ın açıklamalar:

'Beşiktaş, 9 haftada 12 puan kaybetti. Bu şampiyon olmak isteyen takım için büyük handikap. Uzun maratonun ilk 9 haftasında çok büyük kayıp.

Bundan sonra Galatasaray’ın ve takipçilerin hatalar yapmasına çok ihtiyacı olacak.

Güneş, Fenerbahçe maçıyla birlikte ligde başlayan çöküşü önleyemedi. Avrupa konsantrasyonu ligin önüne geçti. Beşiktaş, bu sezon ceza sahasına az giriyor. Pozisyon üretimi çok düştü. Dolayısıyla gol sayısı da azaldı.

Lens, yalan oldu. Negredo’nun iyi niyeti de artık gol atamamasını örtemeyecek. Bu Beşiktaş, Avrupa’da daha ileri gidebilir ama Süper Lig’de çok fazla yol alması zor görünüyor. İhtiyacı olan futbol, uzatmada oynadığı futboldu.

Dün akşam Başakşehir karşında mücadele gücü yüksek olsa da gol pozisyonu üretme konusunda çok çaresiz kaldı. Güneş, Avcı’nın oyun planını bir kez daha çözemedi, kıramadı. Beşiktaş 2 değil 7 puan kaybetti. Çünkü ezeli rakiplerinin derbideki 2’şer puanlık kayıplarını da hesaba katmalısınız.2