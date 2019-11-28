Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava | Maçın özeti
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Konuk takımı öne geçiren golü 35. dakikada Daniel kaydederken, siyah beyazlı ekibin galibiyet sayıları 76. dakikada Roco ve 90+2. dakikada penaltıdan Adem Ljajic'ten geldi.
Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 46 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Güven Yalçın), Elneny, Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir
Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Holman (Dk. 83 Ljubicic), De Kamps, İbrahim, Daniel (Dk. 87 Ratao), Rharsalla (Dk. 76 Drazic), Sporar
Goller: Dk. 35 Daniel (Slovan Bratislava), Dk. 76 Roco, Dk. 9+2 Ljajic (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 De Kamps, Dk. 61 Holman, Dk. 78 İbrahim, 90 3 Jan Kozak (Yedek kulübesinde) (Slovan Bratislava), Dk. 53 Necip Uysal, Dk. 63 Caner Erkin, Dk. 75 (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Elneny, Dk. 83 Abdullah Avcı (Yedek kulübesinde), Dk. 90 2 Ljajic (Beşiktaş)
BEŞİKTAŞ 2-1 SLOVAN BRATISLAVA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
64. dakikada Rharsalla'nın soldan ortasında Holman meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde şık topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Umut Nayir dönerek şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri döndü.
76. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou'nun soldan ortaladığı topu Roco kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1
84. dakikada Caner Erkin soldan ortaladığı topu Güven Yalçın ön direkte topuğuyla kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
90. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Umut Nayir kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
90 1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ljajic 90 2. dakikada topu filelere gönderdi: 2-1
- Kadroda 5 değişiklik
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.
- Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.
Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.
Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.
Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.
- İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı
Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.
- Stat boş kaldı
Avrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maça taraftarlar ilgi göstermedi.
Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle