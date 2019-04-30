Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?
Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan, ‘şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı’ yorumları yapılan Beşiktaş, son 6 haftada aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına girdi.
Ancak bu geri dönüş, hiç de kolay gerçekleşmedi. Teknik direktör Şenol Güneş ilk olarak 2 senedir ısrarla istediği Burak Yılmaz’ın ismini yeniden Başkan’a verdi, “O gelsin, gol sorunu bitsin” dedi. Fikret Orman da taraftarın tepkisini göze alarak devre arasında Kral’ı transfer etti.
Gol attıkça sevildi
İlk başlarda tribünlerin tepkili olduğu Burak, gol attıkça Beşiktaşlılar’ın sevgisini kazandı. Son Ankaragücü maçında ise oyundan çıkarken tüm Vodafone Park onu ayakta alkışladı. 12 maçta 11 gole ulaşan Burak, sadece bireysel performans anlamında zirve yapmadı. Ligin ilk yarısındaki 17 maçta toplam 28 gol atabilen Beşiktaş, Burak takıma katıldıktan sonra çıktığı 13 lig karşılaşmasında tam 38 kez rakip fileleri havalandırdı.
Her yolu denedi ama...
Atanı bulduktan sonra Siyah- Beyazlılar’da sıra tutana gelmişti... Liverpool’da geçen sezon müthiş bir dönem geçirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi finalindeki büyük hataları sonrası Beşiktaş’a kiralanan Karius, bir türlü toparlanamadı. Karius’u ayağa kaldırmak için her yolu deneyen Güneş, 25. haftada 3-2’lik Konya maçından sonra ise bambaşka bir taktik uyguladı. Basın önünde oyuncusunu eleştiren kurt hoca, “Karius’un heyecanı, elektriği yok” açıklaması yaptı.
Takım da devreye girdi
Herkes Karius’un iyice motivasyon sorunu yaşayacağını düşünürken, bu sözler Alman file bekçisinde adeta doping etkisi yarattı. Tesislere geliş-gidiş saatleri düzelen, takım arkadaşlarından da destek alan Karius, tüm konsantrasyonunu sahaya verince Konya maçından sonraki 5 karşılaşmada kritik kurtarışlara imza attı. Özellikle Başakşehir ve Sivas maçlarında devleşen Karius, son Ankaragücü mücadelesinde ise kendi adına sezon rekorunu kırdı, 7 kritik kurtarışla maçı tamamladı. Kısacası ‘atanınla tutanın iyi olacak’ klişesi, Beşiktaş’ta hayata geçti.
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