Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?
GeriFutbol Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
30.04.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş 13 puandan nasıl şampiyonluk yarışına geri döndü?

Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan, ‘şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı’ yorumları yapılan Beşiktaş, son 6 haftada aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına girdi.

Ancak bu geri dönüş, hiç de kolay gerçekleşmedi. Teknik direktör Şenol Güneş ilk olarak 2 senedir ısrarla istediği Burak Yılmaz’ın ismini yeniden Başkan’a verdi, “O gelsin, gol sorunu bitsin” dedi. Fikret Orman da taraftarın tepkisini göze alarak devre arasında Kral’ı transfer etti.

Gol attıkça sevildi

İlk başlarda tribünlerin tepkili olduğu Burak, gol attıkça Beşiktaşlılar’ın sevgisini kazandı. Son Ankaragücü maçında ise oyundan çıkarken tüm Vodafone Park onu ayakta alkışladı. 12 maçta 11 gole ulaşan Burak, sadece bireysel performans anlamında zirve yapmadı. Ligin ilk yarısındaki 17 maçta toplam 28 gol atabilen Beşiktaş, Burak takıma katıldıktan sonra çıktığı 13 lig karşılaşmasında tam 38 kez rakip fileleri havalandırdı.

Her yolu denedi ama...

Atanı bulduktan sonra Siyah- Beyazlılar’da sıra tutana gelmişti... Liverpool’da geçen sezon müthiş bir dönem geçirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi finalindeki büyük hataları sonrası Beşiktaş’a kiralanan Karius, bir türlü toparlanamadı. Karius’u ayağa kaldırmak için her yolu deneyen Güneş, 25. haftada 3-2’lik Konya maçından sonra ise bambaşka bir taktik uyguladı. Basın önünde oyuncusunu eleştiren kurt hoca, “Karius’un heyecanı, elektriği yok” açıklaması yaptı.

Takım da devreye girdi

Herkes Karius’un iyice motivasyon sorunu yaşayacağını düşünürken, bu sözler Alman file bekçisinde adeta doping etkisi yarattı. Tesislere geliş-gidiş saatleri düzelen, takım arkadaşlarından da destek alan Karius, tüm konsantrasyonunu sahaya verince Konya maçından sonraki 5 karşılaşmada kritik kurtarışlara imza attı. Özellikle Başakşehir ve Sivas maçlarında devleşen Karius, son Ankaragücü mücadelesinde ise kendi adına sezon rekorunu kırdı, 7 kritik kurtarışla maçı tamamladı. Kısacası ‘atanınla tutanın iyi olacak’ klişesi, Beşiktaş’ta hayata geçti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Valbuena bunu hep yapıyor

"Şampiyonluğu biz hak ediyoruz"

Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Tomas Soucek gelecek

Galatasaray Konya'da büyük fırsat tepti! İşte ligde son durum...