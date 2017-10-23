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Beşiktaş 11'inde büyük sürpriz! Kesik yedi

Medipol Başakşehir'i bu akşam sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş'ın bankolarından biri sahada yer alamayacak.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş, 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gözünü Medipol Başakşehir maçına çevirdi.

Bu akşam rakibini seyircisi önünde ağırlayacak olan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'i kafasında oluşturdu.

Siyah beyazlılarda büyük ihtimalle Oğuzhan Özyakup forma giyemeyecek... Güneş tarafından kesik yiyen Oğuzhan'ın yerine Tolgay ilk 11'de sahaya çıkacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Fabricio - Gökhan, Pepe, Tosic, Caner - Tolgay, Atiba - Quaresma, Talisca, Adriano - Cenk.

 

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