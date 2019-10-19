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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
19.10.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

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Beşiktaş: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta, ligde üçüncü maçını da kazanırken, Beşiktaş ikinci yenilgisini aldı.

Birinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vasilantonaki’nin dört numaradan yaptığı etkili ataklarla Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-7 önde geçerken, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili servisler atarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik molayı 12-5 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta, Rykhliuk'un smaçları sonunda aradaki farkı korudu ve seti 25-18 alarak 2-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Üçüncü sete Beşiktaş iyi başladı. Dilara Bilge'nin smaç sayılarıyla siyah-beyazlılar teknik molaya 12-10 önde girdi. Beşiktaş, farkı korudu ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete iyi başlayan yine Beşiktaş oldu ve siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta teknik moladan iyi döndü ve etkili servisler kullandığı seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Ceyda Aktaş, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak)

Setler: 17-25, 18-25, 25-23, 19-25

Süre: 111 dakika (24, 28, 30, 29)

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