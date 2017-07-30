Beşiktaş 1-1 Real Betis
Stat: Municipal de la Linea
Hakemler: Vaca Nunez Hugo, Coto Reyes Jose Oscar, Molina Sanchez Miguel Angel
Beşiktaş: Fabricio, Beck (Dk. 46 Gökhan Gönül), Pepe (Dk. 46 Mitrovic), Tosic, Adriano (Dk. 46 Caner Erkin), Hutchinson (Dk. 71 Orkan Çınar), Oğuzhan Özyakup (Dk. 71 Necip Uysal), Quaresma (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Tolgay Arslan, Babel, Talisca
Real Betis: Adan, Feddal (Dk. 46 Tosca), Fabian (Dk. 62 Navarro), Leon (Dk. 71 Cesar), Camarasa (Dk. 71 Sanabria), Durmisi (Dk. 62 Narvaez), Joaquin (Dk. 62 Junior), Barragan (Dk 62 Nahuel), Darko (Dk. 46 Guardado), Mandi (Dk. 62 Amat), Ivan (Dk. 46 Julio)
Goller: Dk. 30 Tosic (Beşiktaş), Dk. 73 Nahuel (Real Betis)
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş İspanya'daki son hazırlık maçını R.Betis ile oynadı: 1-1
İlk yarıda Pepe'nin yer aldığı ilk 11'de Tosiç sahanın yıldızıydı.Defansif ve ofansif anlayışı ile takımın golünü atarken alkışlandı. Kaleci Fabricio'nun kapattığı köşeden gol yemesi tepkilere neden oldu
21'nci dakikada Quaresma'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda yandan auta gitti.
27'nci dakikada Durmisi'nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Leon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
30'ncu dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı korner atışında kalecinin boşa çıktığı pozisyonda arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0
73'ncü dakikada Real Betis'in Beşiktaş ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Nahuel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1