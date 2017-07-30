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Beşiktaş 1-1 Real Betis

İspanya Kampı'nda Beşitkaş, Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Siyah-beyazlılar İspanya'daki üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi. 31. dakikada Dusko Tosic'in golüyle 1-0 öne geçen Kara Kartal, Matias Nahuel'in 74'teki frikik golüne engel olamadı. Beşiktaş'ta teni transfer Pepe ve kampa yeni katılan Ricardo Quaresma İspanya'daki hazırlık maçlarında ilk defa forma giydiler. Malaga, Las Palmas ve Real Betis ile karşılaşan siyah-beyazlılar üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar İspanya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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Beşiktaş 1-1 Real Betis

Stat: Municipal de la Linea

Hakemler: Vaca Nunez Hugo, Coto Reyes Jose Oscar, Molina Sanchez Miguel Angel

Beşiktaş: Fabricio, Beck (Dk. 46 Gökhan Gönül), Pepe (Dk. 46 Mitrovic), Tosic, Adriano (Dk. 46 Caner Erkin), Hutchinson (Dk. 71 Orkan Çınar), Oğuzhan Özyakup (Dk. 71 Necip Uysal), Quaresma (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Tolgay Arslan, Babel, Talisca

Real Betis: Adan, Feddal (Dk. 46 Tosca), Fabian (Dk. 62 Navarro), Leon (Dk. 71 Cesar), Camarasa (Dk. 71 Sanabria), Durmisi (Dk. 62 Narvaez), Joaquin (Dk. 62 Junior), Barragan (Dk 62 Nahuel), Darko (Dk. 46 Guardado), Mandi (Dk. 62 Amat), Ivan (Dk. 46 Julio)

Goller: Dk. 30 Tosic (Beşiktaş), Dk. 73 Nahuel (Real Betis)

Beşiktaş 1-1 Real Betis

MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş İspanya'daki son hazırlık maçını R.Betis ile oynadı: 1-1

İlk yarıda Pepe'nin yer aldığı ilk 11'de Tosiç sahanın yıldızıydı.Defansif ve ofansif anlayışı ile takımın golünü atarken alkışlandı. Kaleci Fabricio'nun kapattığı köşeden gol yemesi tepkilere neden oldu

21'nci dakikada Quaresma'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda yandan auta gitti.

27'nci dakikada Durmisi'nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Leon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

30'ncu dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı korner atışında kalecinin boşa çıktığı pozisyonda arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

73'ncü dakikada Real Betis'in Beşiktaş ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Nahuel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

 


Beşiktaş 1-1 Real Betis
Beşiktaş 1-1 Real Betis

 

 

 

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