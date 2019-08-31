Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor
Ligin üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Çaykur Rizespor, 37. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 53. dakikada Beşiktaş Vida'nın golü ile durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Maçın önemli dakikaları
4'üncü dakikada Caner Erkin'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut üstten auta gitti.
18'inci dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
21'inci dakikada Adem Ljajic'in pası ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
37'nci dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Nill De Pauw'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içerisine girer girmez ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
53’üncü dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi yükselen Domagoj Vida'nın kafa vuruşu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.
63’üncü dakikada Adem Ljajic'in pası ile ceza sahası içerisinin sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, son çizgiye indikten sonra yerden yaptı ortada top kaleci Gökhan Akkan’ı geçen topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.
72’nci dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan yaptığı ortada altı pasta topla buluşan N’Koudou vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
76’ncı dakikada Adem Ljajic'in ceza sahasının içerisinden yerden çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.
87’nci dakikada Caner Erkin’in ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çelerek uzaklaştırdı.
90+1’inci dakikada Caner Erkin’in uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan auta gitti.
90+7’nci dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Samudio’nun yaptığı ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Vetrih meşin yuvarlağı direğe nişanladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
STAT: Vodafone
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan. Oğuzhan (Dk. 46 Douglas), Ljajic, Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Lens (Dk. 85 Rebecho), Güven
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Moroziuk (Dk. 67 Orhan Ovacıklı), Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw (Dk. 80 Diomande), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Marko Scepovic)
GOLLER: Dk. 53 Vida (Beşiktaş) - Dk. 17 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Lens, Dorukhan, Ljajic, Rebecho, N’Koudou (Beşiktaş) - Mykola Morozyuk (Çaykur Rizespor)
Beşiktaş - Çaykur Rizspor maçından notlar
Beşiktaş Süper ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı onbiri geçen haftaki kadrodan sadece bir değişiklik yaparak oluşturdu. Beşiktaş'ta Göztepe maçında oynadıktan sonra Bologna'ya transfer Medel'in yerine oynayan Dorukhan'a ilk 11'de başlarken, ilk 11'de oynaması beklenen yeni transfer N'Koudou ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı..
Kalede Karius ve Sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Avcı stoper ikilisini Vida ve Ruiz'den oluşturdu. Göztepe maçında sakatlanan ve sadece dün yapılan idmana çıkan Caner Erkin Avcı'nın sol bekteki tercihi oldu.
Orta sahaya Oğuzhan ve Dorukhan ikilisini yazan tecrübeli teknik adam, hücum hattını da değiştirmedi. Yeni transfer N'Koudou'yu henüz yeterli görmeyen Avcı, Boyd ve Lens'ten oluşturduğu kanat organizasyonunu bozmazken 10 numarada her zaman olduğu gibi Ljajic'i oynattı. Abdullah Avcı'nın Rize karşısındaki santraforu da yine Güven Yalçın oldu.
EKSİKLER AZALIYOR
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden 2 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Hazırlık kampında sakatlanan ve henüz iyileşmeyen Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson maç kadrosuna alınmadı. Yine hazırlık kampında sakatlanan Enzo Roco ise hafta içinde iyileştiği ve takım çalışmalarına katıldığı için Abdullah Avcı tarafından 21 kişilik maç listesine eklendi. Burak Yılmaz ve Atiba'nın ise milli arada takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.
SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARIN QUARESMA İKİLEMİ
Beşiktaş taraftarları arasında Quaresma atışması yaşandı. Göztepe maçından sonra başkan Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıklayarak takımdan ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'ya tribünlerin bir bölümünden destek tezahüratları yapıldı. Karşı tribünler ise Quaresma tezahüratlarını ıslık ve yuhalamalar ile susturmaya çalıştı.
YENİ TRANSFER ELNENY TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny karşılaşmayı tribünden takip etti. Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny bu sabah sağlık kontrollerinden geçmiş ve transferi resmen açıklanmışt
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