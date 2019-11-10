Beşiktaş 1-0 Denizlispor
Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 70. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18'e yükseltti ve 8. basamaktaki yerini korudu. Denizlispor ise 11 puanda kalarak düşme hattıyla arasındaki farkı açamadı.
Beşiktaş: 1 - Yukatel Denizlispor: 0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin (Dk. 61 N'Koudou), Diaby (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic (Dk. 75 Boyd), Burak Yılmaz
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 79 Mbamba), Aissati (Dk. 63 Sacko), Barrow (Dk. 72 Recep Niyaz), Rodallega
Gol: Dk. 70 N'Koudou (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 18 Caner Erkin, Dk. 83 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 18 Barrow, Dk. 66 Sackey (Yukatel Denizlispor)
BEŞİKTAŞ 1-0 DENİZLİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
16. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un soldan ortasında Ruiz meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre gerisinde topla buluşan Sackey'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.
25. dakikada Rebocho, sol çizgiden topu ceza sahası dışına çıkardı. Elneny'nin uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
28. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rebocho'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ljajic, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında, altıpas önünde topla buluşan Diaby bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Stackhowiak, tek hamlede topu kontrol etti.
32. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.
35. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Karius, güzel bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.
44. dakikada Hutchinson'dan seken topu kontrol ederek ceza alanına soldan giren Burak Yılmaz'ın yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
52. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Barrow'un şutunda, Gökhan Gönül'den seken meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
58. dakikada orta sahanın sağından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ljajic'in çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
69. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ taraftan Elneny'nin ortasında arka direkte Burak Yılmaz topu kontrol eder etmez şutunu çekti ancak kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, rakibini çalımladıktan sonra düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
83. dakikada Yukatel Denizlispor tehlikeli geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında yapılan orta Mustafa Yumlu'dan sekerek arka direğe açıldı. Gökhan Gönül araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
87. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak topu son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ortasına Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
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