Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

29. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yerden pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu alan Guilherme'nin uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağın sahibi oldu.

75. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasa hareketlenen Roco, kale önünde vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

82. dakikada Lens'in sağdan ortasında altıpasa koşu yapan Elneny'nin gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.

85. dakikada konuk takım öne geçti. Acquah'ın sağdan ters kanada uzun pasında topu kontrol eden Bifouma, ceza sahası sağ çaprazında Güven Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90 1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle'de kaldı.

90 3. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Güven Yalçın'ın uygun durumda vurduğu top, üstten auta çıktı.

90 6. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Murat Yıldırım'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bifouma, Güven Yalçın'dan sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. 90 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 68 Umut

Nayir), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Ljajic,

Caner Erkin, Burak Yılmaz

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer Özdemir), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Donald (Dk. 80 Acquah), Fofana (Dk. 68 Bifouma), Jahovic

Goller: Dk. 85 Bifouma, Dk. 90 9 Jahovic (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 8 Caner Erkin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 10 Chebake, Dk. 81 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Ljajic, Dk. 50 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 80 Lens, Dk. 90 8 Karius, Dk. 90 10 Umut Nayir (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Avcı, Wolverhampton maçında ilk 11'de oynattığı Pedro Rebocho'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında sonradan oyuna dahil ettiği Muhammed Elneny, Enzo Roco ve Abdoulay Diaby'i de lig mücadelesinde ilk 11'de oynattı.



- Wolverhampton 11'i yedekte



Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Erdem Seçgin, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu.

Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Muhayer Oktay, yedekler arasında yer aldı.



- Başkan Çebi yine yalnız bırakmadı



Son haftalardaki kritik maçlar öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde de bu geleneğini sürdürdü.

Çebi, tesislerde futbolcularla buluşarak zorlu karşılaşma için oyunculara moral verdi. Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile maç öncesi bir araya geldi. Başkan Gevrek, Çebi'ye Malatya'nın yöresel ürünlerinden oluşan kayısı tabağı hediye etti.



- Stat doldu



Beşiktaşlı taraftarlar, ligde son 6 karşılaşmada elde ettiği galibiyetlerle zirve mücadelesine giren takımlarına BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında büyük destek verdi.

Vodafone Park tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlar, ayrıca Beşiktaş'ın gelecek hafta konuk olacağı Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.



- Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre yedek



BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre yedekler arasında yer aldı. Gökhan Töre, geride kalan sezonlarda Beşiktaş forması giymişti.