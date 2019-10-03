Beşiktaş 0-1 Wolverhampton
UEFA maçı kapsamında Beşiktaş bu akşam Wolverhampton'u konuk etti. Beşiktaş'ta Güven Yalçın yaşadığı sakatlık sonrası 27. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 67. dakikada Vida'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Rakip takım 88. dakikada golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Wolverhampton, 90+3'te Boly'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'a 1-0 mağlup oldu.
55. dakikada Moutinho'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Jimenez'in kafasında meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada Moutinho'un sağ kanattan kullandığı kornerde Boly'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
67. dakikada Saiss'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
68. dakikada Ljajic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Vida'nın altıpas çizgisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
83. dakikada Cutrone'nin ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.
90 3. dakikada Wolverhampton Wanderers öne geçti. Ruben Neves'in ceza sahasına ortasında Boly'nin müsait pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 0-1.
Wolverhampton Wanderers karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Lens (Dk. 84 Gökhan Gönül), Caner Erkin, Güven Yalçın (Dk. 27 Umut Nayir)
Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White (Dk. 62 Dendoncker), Jimenez (Dk. 79 Cutrone), Pedro Neto (Dk. 46 Traore)
Gol: Dk. 90 3 Boly (Wolverhampton Wanderers)
Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 90 2 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 90 4 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 67 Jonny (Wolverhampton Wanderers)
Beşiktaş - Wolverhampton maçından notlar
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2’nci maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’u konuk etti. Vodafone Park Stadyumu’nda saat 19:55’te başlayan mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner düdük çaldı. Lechner’in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı kadrosunda son oynanan Trabzonspor maçının 11’inde 6 değişikliğe gitti. Kaleyi Karius’u emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Douglas, Vida, Necip ve Rebocho’dan oluşturdu. Orta sahada ligdeki kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Elneny’i 11’de sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yanında Dorukhan ve Ljajic’i görevlendirdi. Hücum hattının sağında Lens’i kullanan Avcı, ısınma hareketleri sırasında migren ağrısı tutarak maç kadrosundan çıkartılan N’Koudou’nun yerine Caner Erkin’i görevlendirdi. Avcı, bu maçta riske etmediği Burak Yılmaz’ın yerine ise Güven Yalçın’ı görevlendirdi.
BEKLER DOUGLAS VE REBOCHO’YA EMANET
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho’dan oluşturdu. Daha önce lig maçlarında bu mevkide genellikle Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i tercih eden Avcı, bu maç öncesinde iki isimden Gökhan Gönül’ü yedek kulübesine çekerken, Caner’i de son anda sakatlanan N’Koudou’nun yerine hücum yönünün solunda değerlendirdi.
3 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı ekipte daha önce riske edilmemesi için maç kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz’ın yanına bugün iki isim daha eklendi. Dün gece maç kadrosuna dahil edilen Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı. Bu iki ismin yanı sıra mücadeleye ilk 11’de başlaması beklenen N’Koudou da mücadelenin kadrosundan çıkartıldı. Isınmak için sahaya çıkan Fransız kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı sebebiyle son anda kadrodan çıkartıldı. Bu oyuncunun yerine Caner Erkin 11’de sahaya çıkarken, mücadele kadrosuna dahil edilmeyen Tyler Boyd da kadroya alındı.
TARAFTARIN İLGİSİ AZ
Öte yandan üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Fikret Orman ve yönetim kuruluna tepki gösteren taraftarlar, Wolverhampton maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerdeki boşluklar dikkat çekerken, taraftarlar müsabaka öncesinde başkan Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
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