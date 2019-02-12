Beşiktaş'ın kritik 5 maçı
Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftada Antalyaspor ve Bursaspor’u devirerek şampiyonluk yarışında havaya giren Siyah-Beyazlılar, yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.
22. hafta mücadelesinde cumartesi günü Yeni Malatya’ya deplasmanda konuk olacak Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu sezon üst üste 3 maç galibiyeti bulunmayan Kara Kartal’da bunu ilk kez elde etmenin hesaplarını yapan Güneş, böylelikle hem şampiyonluk potasında kalmayı hem de zirve yarışı içinde bulunan Yeni Malatya’yı saf dışı bırakmayı hedefliyor.
Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 23. haftada ise Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Son dönemde Sarı- Lacivertliler’le tansiyonu yüksek maçlar oynayan Kara Kartal, Yeni Malatya’nın ardından Fenerbahçe’yi de devirip psikolojik üstünlüğü de elde etmenin hesaplarını yapıyor
Takımdaki olumlu havayla sıradaki 2 maçını da kazanmayı hedefleyen Şenol Güneş, aralarında 9 puan bulunan lider Başakşehir’in takılmasını bekleyecek.
Beşiktaş'ın sıradaki 5 maçı şu şekilde: Yeni Malatya (D), Fenerbahçe, Kayserispor (D), Konyaspor, Göztepe. (Fanatik)
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