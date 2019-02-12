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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.02.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın kritik 5 maçı

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Beşiktaş'ın kritik 5 maçı

Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftada Antalyaspor ve Bursaspor’u devirerek şampiyonluk yarışında havaya giren Siyah-Beyazlılar, yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.

22. hafta mücadelesinde cumartesi günü Yeni Malatya’ya deplasmanda konuk olacak Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu sezon üst üste 3 maç galibiyeti bulunmayan Kara Kartal’da bunu ilk kez elde etmenin hesaplarını yapan Güneş, böylelikle hem şampiyonluk potasında kalmayı hem de zirve yarışı içinde bulunan Yeni Malatya’yı saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 23. haftada ise Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Son dönemde Sarı- Lacivertliler’le tansiyonu yüksek maçlar oynayan Kara Kartal, Yeni Malatya’nın ardından Fenerbahçe’yi de devirip psikolojik üstünlüğü de elde etmenin hesaplarını yapıyor

Takımdaki olumlu havayla sıradaki 2 maçını da kazanmayı hedefleyen Şenol Güneş, aralarında 9 puan bulunan lider Başakşehir’in takılmasını bekleyecek.

Beşiktaş'ın sıradaki 5 maçı şu şekilde: Yeni Malatya (D), Fenerbahçe, Kayserispor (D), Konyaspor, Göztepe. (Fanatik)

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