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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.03.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Beş golcü bir Gomis etmedi! 24 haftada...

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Beş golcü bir Gomis etmedi! 24 haftada...

Bu sezon forvet hattında forma giyen beş isim bir Gomis etmedi. Fransız futbolcunun 24 haftada attığı 24 gole, Sinan-Onyekuru-Eren-Diagne ve Mitroglou beşlisi ulaşamadı

Fenerbahçe'yi yenen Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşen Galatasaray'a ligde 10'da 10 yapması bile yetmeyebilir. Galatasaray geçen sezon 29 golüyle şampiyonlukta bir numaralı pay sahibi olan Gomis'i satmanın bedelini ağır ödedi.

İşte detaylar: Gomis'in geçen sezon 24 haftada attığı 24 gol sayısına Galatasaray'ın sezon başından beri forvet hattında görev yapan 5 farklı ismi (Eren-7, Sinan-4, Onyekuru-9, Diagne-1, Mitroglou-1) ulaşamadı. Gomis, geçen sezon Antalya, Kasımpaşa, Konya, Alanya ve Göztepe maçlarında attığı gollerle takımına tek başına 9 puan kazandırdı.

Beş golcü bir Gomis etmedi 24 haftada...

DİAGNE SADECE PENALTIDAN GOL ATABİLDİ

Gomıs, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 5 maçta 4 gole imzasını koyarken, büyük beklentilerle gelen Diagne, 5 maçta sadece penaltıdan ağları sarstı, Mitroglou da 5 maçta 1 golde kaldı. Yıldız futbolcunun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını çok zora soktu. Al-Hilal'e giden Fransız forvet gollerine burada devam ediyor ve daha sezon bitmeden 19 gol ve 6 asist istatistiğine ulaştı bile...

ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ SERİ 

Ligde evinde en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray, o tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'nda mağlup olmuyor. Aslantepe'deki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran sarı kırmızılılar, bu periyotta taraftarı önünde 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı. (Sabah)

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