Bertomeu'dan flaş açıklamalar! Obradovic...

Bertomeu, Euroleague’in geleceğinden, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’e, FIBA’dan yeni projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu,



"18 TAKIMIN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Euroleague’de 18 takımın olacağını ve böyle devam edeceğine vurgu yapan Bertomeu, "Önümüzdeki sezon ki 18 takım Euroleague’in geleceği için çok önemli. Özellikle Almanya ve Fransa’da Euroleague’in varlığını güçlendirmek açısından organizasyonumuz için çok önemli görüyoruz. Euroleague’in geleceği 18 takımdan oluşacak. Yerel liglerdeki rekabeti korumak açısından 18 takımın yeterli olduğunu düşünüyoruz, 20 takımın planlarımız dahilinde olmadığını söyleyebilirim. İlk zamanlar 4 ülkeden Euroleague’e katılım vardı. Diğer 36 ülkenin Euroleague’e erişimi mümkün değildi. Bunu Eurocup ve Euroleague olarak derecelendirerek bu değişimi bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Avrupa’da pek çok ülkede futbol çok dominant bir kültür ama Euroleague tamamen farklı. Euroleague organizasyonu, Eurocup ve THY Euroleague’den oluşan iki farklı aşama olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"OBRADOVIC, EUROLEAGUE İÇİN BİR MARKA"



Jordi Bertomeu, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili olarak da, "Obradovic benim çok yakın bir dostum ve Euroleague için bir marka. Sıradan bir koçtan çok daha ötesi. Obradovic basketbol için çok özel ve duygusal bir figür. Her maçı elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum ama Obradovic’in kattığı renk çok önemli, çok güçlü. Bu sene CSKA Moskova, Fenerbahçe ve Real Madrid oldukça iyi gidiyor ama bu bir döngü. Panathinaikos, Anadolu Efes, Barcelona’dan çok iyi performanslar ve güzel geri dönüşler görüyoruz. Birkaç yılda bir bu takımlar kendi dönüşümlerini tamamlayarak yarışmanın ve mücadelenin içinde oluyorlar. Bu yılın sonuna kadar da sıkı bir mücadele izleyeceğiz" şeklinde konuştu.



"EUROLEAGUE’DE GÜZEL BİR MÜCADELE İZLEYECEĞİZ"



Euroleague’de bazı takımların lige ağırlığını koyduğu ve diğer takımların rekabette geri kaldığı ile ilgili soruya Bertomeu, "Maccabi gibi, Panathinaikos gibi takımlar arka arkaya şampiyonluklar kazanabilen güçteki ekipler. Bunları tekrarlayabileceklerini düşünüyorum. Son 2-3 yılda takımların yapmış olduğu dominasyon beni endişelendirmiyor. Euroeague’de güzel bir mücadele izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"FIBA İLE İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ "



FIBA ile Euroleague arsında iletişimi güçlendirmek istediklerine değinen Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, "Maç takvimimiz ve takım sayımız artsa bile yerel ligi ve FIBA takvimini etkileyeceğini düşünmüyorum. İlerleyen yıllarda FIBA ile ilişkimizi güçlendirme yönünde isteğimiz var, FIBA ile ilişkileri güçlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.



"TEKNİK AKSAKLIKLAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



Euroleague’de yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili olarak da Bertomeu, "Gran Canaria Euroleague’de ilk kez oynayan bir takım. Parkelerini Euroleague için yenilediler. Bazı teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. CSKA Moskova’nın şut saati ile yaşamış olduğu sorun ise son 18 yılda 2 kez olmuş bir olay ve tekrarının olmaması için çalışmalarımız sürüyor, teknik aksaklıklar gideriliyor" diye konuştu.

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