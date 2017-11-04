Berrocal: "Önemli bir galibiyet aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berrocal, elde edilen sonuçtan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu galibiyetin tadını çıkaracağız. Kazanmak bazı şeylerin üzerini örtse de daha çok galibiyet almaya çalışacağız." dedi.
Sezona iyi başlamanın güzel olduğunu ancak devamını getirmeleri gerektiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, "Daha çok çalışıp iyi şeyleri artırmalıyız. Taraftara da teşekkür ediyorum. Takıma çok iyi destek oldular. Böyle devam etmelerini istiyoruz." diye konuştu.