Berrocal gözüne TOFAŞ'ı kestirdi!

Berrocal, yaptığı yazılı açıklamada, ligde Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka'ya kaybettikten sonra oynadıkları 3 maçı kazanmalarının, takımın karakterini ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirtti.
"Tabii ki kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar olacaktır. Bu süreçte kazanma arzumuzu ve oyun karakterimizi ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulunan Beroccal, şunları kaydetti:
"Hafta sonu gayet organize bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biz de çıktığımız her maçı kazanmak adına çaba gösteren bir takımız. TOFAŞ'a karşı kazanabilmek için 40 dakika iyi oynamamız lazım. 35 dakika iyi oynamak bile yetmeyebilir."