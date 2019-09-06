Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Berrettini ve Rafael Nadal arasında oynanacak olan tenis maçı, Amerika Açık Tenis Turnuvası finaline çıkacak bir ismi daha belirleyecek. Berrettini ve Nadal arasında oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Berrettini Rafael Nadal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, tenis tutkunlarını ilgilendiren detaylı bilgiler
Berrettini Nadal maçı, Amerika Açık Tenis Turnnuvası'nda bir finalisti daha belirleyecek. Peki, Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Berrettini Nadal tenis maçı öncesinden bazı bilgiler
BERRETTİNİ NADAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
US Open 2019 yarı final mücadelesinde Berrettini, Rafael Nadal ile karşılaşacak. Mücadele 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece saat 01.30'da Eurosport kanalından canlı izlenebilecek.
KADINLARDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams yarı finalde karşılaştı.
Toplam 70 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena Williams, katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 4'ünde, toplamda ise 33. kez grand slam finaline çıktı.
ABD'li raket, turnuvada 101. galibiyetini elde ederek bu alanda Chris Evert'in rekoruna ortak oldu.
Tek kadınların diğer yarı finalinde 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 12 dakika süren maçı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Andreescu, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi ve ayrıca turnuvada final bileti alan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu.
Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.
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