Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBerrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.09.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Berrettini ve Rafael Nadal arasında oynanacak olan tenis maçı, Amerika Açık Tenis Turnuvası finaline çıkacak bir ismi daha belirleyecek. Berrettini ve Nadal arasında oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Berrettini Rafael Nadal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, tenis tutkunlarını ilgilendiren detaylı bilgiler

Berrettini Nadal maçı, Amerika Açık Tenis Turnnuvası'nda bir finalisti daha belirleyecek. Peki, Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Berrettini Nadal tenis maçı öncesinden bazı bilgiler

BERRETTİNİ NADAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

US Open 2019 yarı final mücadelesinde Berrettini, Rafael Nadal ile karşılaşacak. Mücadele 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece saat 01.30'da Eurosport kanalından canlı izlenebilecek.

KADINLARDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams yarı finalde karşılaştı.

Toplam 70 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena Williams, katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 4'ünde, toplamda ise 33. kez grand slam finaline çıktı.

ABD'li raket, turnuvada 101. galibiyetini elde ederek bu alanda Chris Evert'in rekoruna ortak oldu.

Tek kadınların diğer yarı finalinde 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 12 dakika süren maçı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Andreescu, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi ve ayrıca turnuvada final bileti alan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Çin, Güney Kore'yi; Tunus da Filipinler'i mağlup etti!
Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Berrettini Nadal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Filenin Sultanları finale inanıyor!