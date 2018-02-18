Bernard Mensah penaltı pozisyonunu değerlendirdi
Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Bernard Mensah, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz'in müdahalesi sonucunda yer kalan ve takımı adına penaltı kazandıran Ganalı oyuncu, pozisyonda doğru kararın verildiğini söyledi.
Bernard Mensah'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yapmak istediğimiz şey onları baskı altında tutmaktı. Sonra kontrataklar için boşluk bulabilecektik. Koita, Ben, Trezeguet boşlukları bulduk ve iyi değerlendirdik. Pozisyon penaltıydı. Toptan önce ayağıma bir müdahalesi oldu. Televizyondan da gördüm. Söyleyecek fazla bir şey yok, bence penaltıydı."
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