Bernard Mensah: Beşiktaş’a gidebilirim
Transferde adı Beşiktaş'la anılan Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah'tan flaş bir açıklama geldi.
Kayserispor'un, Atletico Madrid'den kiraladığı Bernard Mensah için İspanyol kulübü kararını verdi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, oyuncunun menajerine Mensah'ı kadroda düşünmediğini iletti.
Adı siyah-beyazlılarla anılan Ganalı futbolcu ise, "Artık kiralık oynamak istemiyorum. Beşiktaş'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.
Kayserispor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımla çıktığı 26 maçta 4 gol kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre orta saha oyuncusu Mensah'ın piyasa değeri 2 milyon euro.
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gündeme dair açıklamalarda bulundu...
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