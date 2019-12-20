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Futbol
AA
20.12.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

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Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.

Nihat Özdemir, Berna Gözbaşı'ya A Milli Takım forması takdim etti.

Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemiri ziyaret etti

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