Berke Özer'e dev kulüpler talip!

Kulübün yapısına ve oyunculara ilişkin açıklamalar yapan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Porto gibi kulüpler de var. Hollanda ve Belçika'da da birçok kulüp var. Bilbao'yu çok iyi biliyorum. 56 bin üyesi ve yıllık 23 milyon euro geliri var. Kesin net para geliyor. Herkes maç günü mutlaka A.Bilbao forması ve atkısıyla geliyor. Londra'da da West Ham var.

Her yıl bir tane futbolcu satmamız lazım. Çağlar'ı sattık. Cengiz'i 800 bin euroya sattık. Roma'dan da yavaş yavaş gelecek. Berke için 3-4 Avrupa kulüpleri ile flört geçiriyoruz. Biri ile nişan halindeyiz. Ben yıllarca Avrupa'da deliler gibi bu işin peşinden koştum." (Ajansspor)