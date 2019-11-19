Berke Özer menisküs ameliyatı geçirdi
Fenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
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