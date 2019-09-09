Berke Özer kurtarışlarıyla gündemde
Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer performansıyla parmak ısırtıyor.
Belçika 2. Ligi'nde 5. hafta sonunda ikinci sırada yer alan Westerlo'nun başarısındaki en büyük sahip isimlerden biri Berke Özer oldu.
Ligdeki 5 maçta da 90'ar dakika forma giyen 18 kaleci kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke kalesine gelen 15 şutun 13'ünde ise gole izin vermedi.
Fenerbahçe genç kaleciyi 2018-2019 sezonunun başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Yetenekli kaleci sarı lacivertli takımda sadece 1 kez Türkiye Kupası maçında forma şansı bulabilmişti.
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