Berke Özer, Fenerbahçe'ye döndü! Sebebi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBerke Özer, Fenerbahçe'ye döndü! Sebebi...
GeriFutbol Berke Özer, Fenerbahçe'ye döndü! Sebebi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.11.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Berke Özer, Fenerbahçe'ye döndü! Sebebi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berke Özer, Fenerbahçe'ye döndü! Sebebi...

Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanan Berke Özer, geçirdiği menisküs ameliyatının ardından tedavisini Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürme kararı aldı.

Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kaleci Berke Özer, geçtiğimiz gün geçirdiği menisküs ameliyatının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tedavisine kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu eşliğinde devam edilen Berke, Futbol A Takımının antrenmanını izledikten sonra Fenerbahçe TV'ye açıklamalar yaptı.

Sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgiler veren genç kaleci, Belçika deneyimlerini de aktardı ve Fenerbahçe’ye daha da hazır bir şekilde döneceğini belirtti.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Berke, “Belçika’da yaklaşık 14 maç oynadım. Son maçımızda 90. dakikada son topta sakatlandım. Sonra yapılan doktor kontrollerinin ardından menisküste yırtık olduğu anladık. Ertesi gün menisküs ameliyatı oldum. Çok şükür sıkıntı olacak bir durum değil. Doktorumuz da 3-4 hafta gibi bir süre verdi. İnşallah 3-4 hafta sonra tekrar maç oynayacak seviyeye gelebileceğim. Şimdi 2-3 günlük daha dinlenmem var. Daha sonra burada fizyoterapistlerimizle çalışmaya başlayacağız.” dedi.

Tedavi sürecini Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan Berke, “Sağ olsun doktorumuz da hocamız da hepsi yardımcımız oldu. Hastaneyle de konuştuk. Fizyoterapistlerle hazırlık sürecini burada geçirelim dedik. Oraya maç oynamaya hazır halde gitmek istedim çünkü burada kendimi daha iyi hazırlayabileceğimi düşündüm. Onlar da bana destek olacaklar ve en iyi şekilde çalışıp aynı şekilde dönmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kariyerini sürdürdüğü Belçika’ya alıştığını belirten genç kaleci, “Maç oynadıkça daha da iyi oluyor. Bir kaleci için en önemli şey maç oynamak. Yaşım da daha genç. Maç oynadıkça daha da tecrübe kazanıp daha da gelişiyorsun. Orada bunu buldum. Bu benim için büyük bir şans. Oynadıkça kendimi daha iyi geliştiriyorum. Hem yabancı dil, Avrupa... Farklı bir kültür. O da benim için bambaşka bir fırsat. İnşallah Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini de belirten Berke, “Takımı her hafta takip ediyorum. Hem televizyonda aynı zamanda hocalarımla, takım arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Fırsat buldukça da İstanbul'a gelmeye çalışıyorum. Birkaç kez de geldim, tribünden izledim. Sürekli takipteyiz.” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilgili de konuşan Berke Özer, “Artık Süper Lig’de hiçbir maç kolay değil. Her maçın kendine göre zorlukları var. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyiyiz. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. Geldim antrenmanı da izledim. Herkes çok hazır ve istekli. Sanki herkes şampiyon olmayı o kadar çok istiyor ki, başarıya o kadar aç ki, bu sadece yarın için değil, tüm sezon için önemli bir faktör. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Yarın inşallah maçı kazanıp şampiyonluğa bir adım daha atacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Takım arkadaşlarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen genç kaleci, “Çok özlemişim. Tekrar bu ortamda olmak, bu ortamı hissetmek çok önemli. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, insana futbolcu olduğunu hissettiren bir kulüp. Burada olmak çok mutluluk verici. Burada olmanın değerini ve önemini bir kez daha anlıyorsunuz. Onlarla beraber olmak benim için büyük moral. İnşallah 2 haftayı en güzel şekilde geçirip Belçika’ya en iyi şeklide dönerim.” dedi.

Berke Özer, Fenerbahçeye döndü Sebebi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle