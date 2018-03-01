Berke bombası... Transfer bedeli 21 milyon!
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Altınordu'nun, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan genç file bekçisi Berke için Juventus ile pazarlık masasında olduğunu açıkladı.
Serie A ekiplerinden Juve, Berke için 2.5 milyon Euro teklif ederken Altınordu genç kaleci için 4.5 milyon Euro (21 milyon TL) talep ediyor.
Fenerbahçe de bu transfer için pusuda bekliyor... Sarı lacivertlilerin diğer kaleci adayı ise Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin.
17 yaşındaki başarılı file bekçisini Avrupa'daki önemli ekipler de takip ediyor...
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