Berkay Özcan, Ümit Milli Takım’ın davetini kabul etmedi

BUNDESLIGA ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Berkay, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden duyurduğu aday kadroda adı olmasına rağmen kampa katılmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde konuşan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan ise “Tarafımızdan yapılması gereken tüm prosedürleri yerine getirdik. Biz gerekli şeyleri yaptık, oyuncu kampa gelmedi. Biz davet ediyoruz, kulübüne de yazı gönderiyoruz. Ondan sonrası oyuncunun verdiği karar” diye konuştu. Berkay’ın daha önceki maçlarda yeterli şansı bulamadığı için daveti kabul etmediği yönünde bilgiler aldıklarını açıklayan Ercan, şunları söyledi:





‘KIRGINLIĞIMIZ YOK’

“Berkay, bizim devamlı milli takımlara çağırdığımız bir oyuncu. Stuttgart’ta kadroya girmediği dönemde de biz onu çağırıyorduk. Bu, ona ne kadar değer verdiğimizi de gösteriyor. Berkay’ın daha önceki milli maçlarda az oynadığı için şu an kampa katılmadığını duyuyoruz ama o günkü şartlarda hazır olmadığını düşündüğümüz için onu oynatmadık. Berkay’ın bunu yanlış anladığını düşünüyoruz. Daha çok oynayan futbolcuları tercih ediyoruz. Aslında olay bundan ibaret. Oyuncuya karşı kesinlikle bir tavrımız yok, olamaz. Berkay’ı 2 yaş küçükken, geçen yıl Ümit Milli Takım’da oynattık. Berkay’ı tabii ki yeniden milli takıma davet edeceğiz. Stuttgart’ın son maçlarında iyi oynuyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Berkay’a kızgınlığımız ya da kırgınlığımız yok. Sonuçta burası milli takım. İyi olduğunda her zaman kapımız açık. Onun da milli formaya uzun yıllar hizmet edeceğine inancımız tam.”

‘MİLLİ TAKIMA 12 OYUNCU VERDİK’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile sürekli görüştüklerini ve ay-yıldızlı ekibe önemli isimler kazandırdıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti: “Gençlerden her zaman umudumuz var. Lucescu bizimle yaptığı toplantıda da gençlere bakış açısını anlattı. Bu, genç oyuncularımız için büyük motive kaynağı. İki yılda 12 oyuncuyu A Milli Takım’a verdik. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.”





‘TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM’

Geçen ay yaptığı bir açıklamada, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddettiğini belirten Berkay Özcan, şöyle konuşmuştu: “Almanya için de oynayabilirdim. Ailemle ‘Almanya mı, Türkiye mi?’ diye konuştuk. Onlara, ‘Türkiye için oynamak, vatanıma, milletime katkı sağlamak istiyorum’ dedim. Almanya Dünya Kupası’nı kazanmış, Türkiye ise kazanamamış. Hedefim Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanmak, o takımın içinde yer almak. İnşallah bunu başarabilirim. Şu an bu hedef çok uzak geliyor olabilir ama futbolda her şey çok hızlı gelişiyor.”