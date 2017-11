Berkay Özcan, Milli Takım teklifini reddetti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Berkay, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden duyurduğu aday kadroda adı olmasına rağmen bu kampa katılmayacağını yetkililere iletti.



Konuyla ilgili Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, "Tarafımızdan yapılması gereken tüm prosedürleri yerine getirdik. Biz gerekli şeyleri yaptık, oyuncu kampa gelmedi. Biz davet ediyoruz, kulübüne de yazı gönderiyoruz. Ondan sonrası oyuncunun verdiği karar." dedi.



Berkay'ın daha önceki maçlarda yeterli şansı bulamadığı için daveti kabul etmediği yönünde bilgiler aldıklarını açıklayan Ercan, şöyle konuştu:



"Berkay, bizim devamlı milli takımlara çağırdığımız bir oyuncu. Stuttgart'ta kadroya girmediği dönemde de biz onu milli takıma çağırıyorduk. Bu, ona ne kadar değer verdiğimizi de gösteriyor. Berkay'ın daha önceki milli maçlarda az oynadığı için şu an kampa katılmadığını duyuyoruz ama o günkü şartlarda hazır olmadığını düşündüğümüz için onu oynatmadık. Berkay'ın bunu yanlış anladığını düşünüyoruz. Daha çok oynayan futbolcuları tercih ediyoruz. Aslında olay bundan ibaret. Oyuncuya karşı kesinlikle bir tavrımız yok, olamaz."

Ercan, Berkay'ın kendileri için değerli bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Berkay'ı 2 yaş küçükken, geçtiğimiz yıl Ümit Milli Takım'da oynattık. Bu da ona ne kadar değer verdiğimizi gösteriyordur. Berkay'ı tabii ki yeniden milli takıma davet edeceğiz. Stuttgart'ın son maçlarında iyi oynuyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Berkay'a kızgınlığımız ya da kırgınlığımız yok. Sonuçta burası milli takım. İyi olduğu her zaman kapımız ona açık. Onun da milli formaya uzun yıllar hizmet edeceğine inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.



"İki yılda 12 oyuncuyu A Milli Takım'a verdik"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile sürekli görüştüklerini ve ay-yıldızlı ekibe önemli isimler kazandırdıklarını aktaran Ercan, şunları kaydetti:



"Gençlerden her zaman umudumuz var. Lucescu bizimle yaptığı toplantıda da gençlere bakış açısını anlattı. Bu, genç oyuncularımız için büyük motive kaynağı. İki yılda 12 oyuncuyu A Milli Takım'a verdik. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum."



Berkay Özcan, geçen ay AA'ya verdiği röportajda, en büyük hedefinin Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu söylemişti.

Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettiğini açıklayan Berkay, "Almanya için de oynayabilirdim. Ailemle 'Almanya mı, Türkiye mi?' diye konuştuk. Onlara, 'Türkiye için oynamak, vatanıma, milletime katkı sağlamak istiyorum.' dedim. Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış, Türkiye ise kazanamamış. Hedefim Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak, o takımın içinde yer almak. İnşallah bunu başarabilirim. Şu an bu hedef çok uzak geliyor olabilir ama futbolda her şey çok hızlı gelişiyor." ifadelerini kullanmıştı.