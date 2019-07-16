Berkay Candan, Fenerbahçe Beko'da! Sözleşme 2 yıllık...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Berkay Candan ile 2 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Berkay Candan’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
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