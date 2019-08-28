A Milli Basketbol Takımı'nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
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