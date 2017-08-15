Berizzo: "Başakşehir zorlu bir takım"

Medipol Başakşehir'i iyi analiz ederek geldiklerini ve rekiplerini tanıdıklarını ifade eden Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, "Simon Kjaer ile konuştuk, kendisi Başakşehir'i biliyor. Bu bizim için artı oldu, Başakşehir'i analiz de ettik buraya gelene kadar. Hızlı, sert ve kendilerinden emin oynuyorlar. Zorlu bir kura bana göre fakat kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

"TOPU ONLARA BIRAKIRSAK KENDİ OYUNLARINI OYNAYACAKLARDIR. BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu maçın anahtarının baskıyı oluşturmak olduğunu ifade eden Berizzo, "Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları var. Aynı zamanda hepimizin tanıdığı güçlü santrforları var. Topun onlardan çok bizde olması gerekiyor. Topu onlara bırakırsak kendi oyunlarını oynayacaklardır. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"ZORLU BİR EŞLEŞME OLDUĞUNU TEKRAR ETMEK İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Berizzo şöyle konuştu: "Kulüp olarak Avrupa kupaları bizim için farklı bir önem taşıyor. Adım adım başarılara kendini ve taraftarlarını alıştırmış bir kulüp. Aynı şekilde rakibimiz için de yepyeni bir sayfa olacak. Zorlu bir eşleşme olduğunu tekrar etmek istiyorum."

"KADRONUN NASIL OLACAĞINI YARIN GÖRECEĞİZ"

Genel anlamda oyuncularının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Berizzo sözlerini şöyle tamamladı: "Son hazırlık maçında da belli bir kadro oluşturduk ama bu, aynı kadro ile sahaya çıkacağımız anlamına gelmez. Kadronun nasıl olacağını yarın göreceğiz."

NICOLAS PAREJA: "ZORLU BİR RAKİBE KARŞI OYNUYORUZ"

Takımın savunma oyuncularından Nicolas Pareja, "Zorlu bir rakibe karşı oynuyoruz ve Avrupa'da olmanın ciddiyetini yaşıyoruz. Avrupa Ligi oynanabilecek en iyi organizasyon. Türkiye ligini ikinci sırada bitirmiş ve Avrupa'da tanınan oyunculara sahipler bu da onlara katkı sağlayacaktır. Konsantreyiz, istekliyiz. İki ayaklı bir maça çıkacağız ve iyi oynamanın yanında zeki oynamanın da bilincindeyiz" dedi.

"ALINACAK SONUÇ NE OLURSA OLSUN TURU GEÇECEK TAKIM İKİNCİ MAÇTA BELLİ OLACAK"

Geçen sene iyi oynamalarına rağmen elendiklerini kaydeden Pareja, "Fakat bu sene iyi bir sezon. Avrupa sahnesine yeni başlıyoruz, eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. İlk maç deplasmandayız. Zorlu geçecek ama buradan alacağımız sonuç ne olursa olsun turu geçecek takım, ikinci maçta belli olacak" diye konuştu.

"KAZANAN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ"

Eşleşmenin kolay olmadığını ve iki takım arasındaki şansın eşit olduğunu ifade eden Pareja, "Onların bu seviyede ilk maçı. Şampiyonlar Ligi'ne en az bizim kadar katılmak istiyorlar. Zorlu bir eşleşme oldu ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.