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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.12.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Beraberlik takımı Bursaspor!

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Beraberlik takımı Bursaspor!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Bursaspor, 17 maçta 9 kez rakipleriyle yenişemedi.

Bursa ekibi, ilk galibiyetini 8. haftada kendi sahasında 1-0'lık sonuçla MKE Ankaragücü karşısında aldığı sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamladı.

Bu süreçte oynadığı 17 maçın 9'unda berabere kalıp, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip, 11. sırada kaldı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atıp, kalesinde 17 gol gören Bursaspor, mağlubiyetlerin 2'sini iç saha, 2'sini de dış sahada aldı.

Evinde 13, deplasmanda ise 8 puan toplayan Bursaspor'un, oynadığı maçlarda gördüğü 41 sarı karta karşın hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekti.

- Tarihinin en çok berabere kaldığı ilk yarılardan biri

Ligdeki 9 karşılaşmada rakipleriyle eşitliği bozamayarak, bu alanda Çaykur Rizespor ile zirvede yer alan Bursaspor, 55 yıllık profesyonel kulüp tarihinin en çok berabere kaldığı ilk yarılardan birini geride bıraktı.

En son 2012-2013 sezonunda 9 beraberlikle ilk yarıyı bitiren Bursa ekibi, ligi 55 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
Bursaspor, 1972-1973 ve 1983-1984 sezonlarının ilk yarılarını da 9 beraberlikle bitirmişti.

- "İkinci yarıya çok umutlu bakıyoruz"

Ali Ay, ligin en az gol yiyen ve mağlubiyet alan takımlardan biri olduklarını dile getirdi.

Sıralamadaki yerlerinden ve puandan mutlu olmadığını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın ortaya koyduğu mücadele ve birliktelikten mutluyuz. Bu çerçevede ikinci yarıya çok umutlu bakıyoruz. Altyapı ekibimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Samet (Aybaba) hocanın gençlere bakışı ve bu konudaki tecrübesine dayanarak, ikinci yarıda altyapımızdan çıkmış genç oyuncularımızdan daha üstün bir performans alacağımıza inancım tam. Sportif olarak çok büyük hedefler koymanın, bu ekonomik durumda çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Biz öncelikle hem sahada hem de mali anlamda kulübü düzlüğe çıkarma noktasında iki kulvarda mücadele edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 yılın planlamasını yapan bu takıma taraftarlarımızın da destek vermesini rica ediyorum."

Ay, en son ilk yarıda 9 beraberlik aldıkları 2012-2013 sezonunu 4. sırada bitirdiklerini hatırlatarak, "O sezon olduğu gibi bu sezon da aynı mücadele örneğini gösteriyoruz. İlk yarıda sonuca gitmekte sıkıntı yaşadık. Umarım bunu aşıp, mutlu bir lig sonu geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı.

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