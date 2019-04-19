Benzia’ya Komşu’dan talip var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'ya Yunanistan'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kötü performansı ve davranışları nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı lacivertliler adına sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Benzia'ya talip çıktı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldıza Olympiakos talip oldu. Yunan kulübünün kısa süre içinde Lille'le temasa geçeği ifade edildi.
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