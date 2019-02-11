Benzia ve Slimani mecburen sahada
Serdar, Dirar, Soldado, Zajc ve Mehmet Ekici, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için, Sadık da sakatlığı nedeniyle Zenit karşısında yok. Kadro sıkıntısı nedeniyle Slimani ve Süper Lig listesine alınmayan Benzia’nın forma giymeleri bekleniyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın akşam Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, saat 20.55’te başlayacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 21 Şubat’ta Rusya’da oynanacak. Ancak İstanbul’daki ilk randevu öncesi sarı lacivertli teknik heyeti, dar kadro endişesi sardı. Teknik direktör Ersun Yanal’ı da düşündüren olayın sebebi, önemli isimlerin UEFA’ya verilen listede bulunmaması oldu. Öyle ki; Serdar Aziz, Dirar, Mehmet Ekici, Soldado ve Zajc, Zenit’e karşı forma giyemeyecek...
Teknik heyeti zor kararlar bekliyor
Öte yandan Fenerbahçe’de mevcut eksiklerin yanı sıra; stoper Sadık Çiftpınar’ın da sakatlığı bulunuyor. Sarı lacivertlilerin yıldızı Zenit mücadelesinde görev yapamayacağı için savunmanın göbeğinde Martin Skrtel-Roman Neustaedter ikilisi oynayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, forvette ve orta sahada forma giydireceği isimler için de karar vermek durumunda kalacak. Yanal, forvette göze giremeyen Islam Slimani ya da Michael Frey ikilisinden birini oynatmak zorunda kalacak. Orta alanda ise Mehmet Ekici’nin yokluğu sıkıntı çıkaracak. Ancak Yanal, bu noktada yeni transferlerden Tolgay Arslan’ı sahaya sürebilecek. Öte yandan Benzia da Zenit karşısında şans bekleyen isimlerden biri olacak.
Fenerbahçeli taraftarlar takımı yalnız bırakmayacak
Fenerbahçe’nin kadro sorunu, yarından sonra da sürecek. Kanarya, ligde bu hafta Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Bu maç düşünülerek, ayak bileğinde ödem oluşan Mehmet Ekici’nin tedavisine hemen başlandı. Kayseri deplasmanında kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay’ın yanı sıra sarı kart görüp cezalı duruma düşen Isla da, Konyaspor’a karşı sahne alamayacak.
Zenit mücadelesi öncesi kadro konusundaki gelişmeler sorun gibi gözükse de, iyi bir haber sarı lacivertli taraftarlardan geldi. Yarın akşam yapılacak zorlu karşılaşmada, Kadıköy’de tribünlerin tıklım tıklım olacağı öğrenildi. Sarı lacivertli taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği ve UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda takımlarını yalnız bırakmayacağı ifade edildi.
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