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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: Hürriyet Arşiv
06.02.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Benzia için Çin ve Amerika iddiası!

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Benzia için Çin ve Amerika iddiası!

Fenerbahçe'nin TFF'ye sunduğu 28 kişilik kadroda yer vermediği Yassine Benzia için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı! Yeni rota Çin veya Amerika olabilir...

Her defasında Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası 2019'da yer almak istediğini belirten Yassine Benzia, Fenerbahçe tarafından TFF'ye sunulan 28 kişilik kadroda yer almadığı için bu hayalini gerçekleştiremeyebilir.

Fransız Le Buteur, Benzia için Avrupa'da herhangi bir yere gitmenin kapılarının kapandığını çünkü sezona Lille ile başlayıp Fenerbahçe'ye geçtiği için üçüncü bir transfer yapamayacağını yazdı. Bu nedenle Rusya kapısı kapandı!

Haberin detayında Benzia'nın Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası 2019'da yer almak için yeni rotasının Çin ya da Amerika olabileceği belirtildi.

Cezayir teknik patronu Djamel Belmadi bir röportajında, kadroya seçim yaparken oyuncuların kendi takımlarındaki oynama sürelerini ve performanslarını dikkate alacağını söylemişti.

Benzia, menajerine talimat verdi ve Çin ile Amerika'dan kulüp bakmaya başladı.

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