Benzia için Çin ve Amerika iddiası!
Fenerbahçe'nin TFF'ye sunduğu 28 kişilik kadroda yer vermediği Yassine Benzia için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı! Yeni rota Çin veya Amerika olabilir...
Her defasında Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası 2019'da yer almak istediğini belirten Yassine Benzia, Fenerbahçe tarafından TFF'ye sunulan 28 kişilik kadroda yer almadığı için bu hayalini gerçekleştiremeyebilir.
Fransız Le Buteur, Benzia için Avrupa'da herhangi bir yere gitmenin kapılarının kapandığını çünkü sezona Lille ile başlayıp Fenerbahçe'ye geçtiği için üçüncü bir transfer yapamayacağını yazdı. Bu nedenle Rusya kapısı kapandı!
Haberin detayında Benzia'nın Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası 2019'da yer almak için yeni rotasının Çin ya da Amerika olabileceği belirtildi.
Cezayir teknik patronu Djamel Belmadi bir röportajında, kadroya seçim yaparken oyuncuların kendi takımlarındaki oynama sürelerini ve performanslarını dikkate alacağını söylemişti.
Benzia, menajerine talimat verdi ve Çin ile Amerika'dan kulüp bakmaya başladı.
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