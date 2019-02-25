Benzema'dan olay yorum: "Ronaldo'dan sonra..."
Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, ülkesinde yayım yapan France Football dergisine ses getirecek açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması sonrası İspanyol ekibinin yeni liderinin kendisi olduğunu söyledi.
31 yaşındaki santrfor, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından Real'in yeni liderinin kendisini olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Önceden Cristiano'ya göre oynuyordum. Saha içinde sürekli onu arıyor ve daha fazla gol atmasına yardımcı olmaya çalışıyordum. O zamanlar ikinci plandaydım. Şimdiyse gol atma isteğini gösterme ve takımı taşıma sırası bende. Benim sevdiğim şey de bu."
Sergilediği performansla zaman zaman Real taraftarlarının büyük tepkisini çeken yıldız isim, bu sezon 40 maçta 20 gol atıp 7 de asist kaydetti.
Cristiano Ronaldo ise Juventus formasıyla bu sezon 34 maçta 21 gol ve 10 asist üretti.
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