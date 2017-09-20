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Karim Benzema nikah tazeledi...

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile sözleşme yeniledi.

Hürriyet Haber
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Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

2009 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından 35 milyon avro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Benzema, İspanyol ekibiyle 371 maçta 181 gol attı.

Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

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