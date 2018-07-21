Benzema için Milan devrede
İtalyan ekibi Milan, Real Madrid'in yıldızı Benzema'yı transfer etmek istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; 30 yaşındaki Fransız golcüyü listesine alan Milan, ilk görüşmeyi de teknik direktör Gattuso aracılığıyla gerçekleştirdi.
Fransız santrforun Real Madrid ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız oyuncunun transferine ilişkin önümüzdeki günlerde sıcak saatlerin yaşanması bekleniyor. (Ajansspor)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle