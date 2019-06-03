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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.06.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Benitez ile Skrtel, Newcastle'da buluşuyor! | Transfer haberleri...

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Benitez ile Skrtel, Newcastle'da buluşuyor! | Transfer haberleri...

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, Liverpool’dan eski öğrencisi Martin Skrtel’i takımında görmek istiyor.

İngiltere Premier Lig’de sezonu 13. sırada tamamlayan Newcastle United, önümüzdeki sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

İngiliz The Sun Gazetesi’nde yer alan habere göre Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez’in eski öğrencisi ve Liverpool’a transfer ettirdiği Martin Skrtel’i takımında görmek istediği belirtildi.

2008 yılında Liverpool’a transfer olan Skrtel’i kadrosunun vazgeçilmezleri arasına koyan Benitez’in önümüzdeki sezon Slovak futbolcuyu kadrosuna katarak savunma kurgusunu şekillendirmek istiyor.

34 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Liverpool’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu ve 119 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

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Benitez ile Skrtel, Newcastleda buluşuyor | Transfer haberleri...

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