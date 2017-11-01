'Benim MHK'mda eşcinsel ayrımı olmayacak'

Eski hakem Halil İbrahim Dinçdağ Dinçdağ yaptığı açıklamada, “2009 yılından beri vermiş olduğum hukuk mücadelesini kazandım. Ancak TFF, MHK yazışmalarımıza hiç bir şekilde olumlu ya da olumsuz cevap vermemiştir. Geçmişten günümüze dek MHK’ye gelenler hep günü kurtarmak ve koltuğunu korumak için o makamları işgal etmişler. Kurtarmak için geldikleri camianın ne halde olduğu hepinizin malumudur. Tıkanan bu sistemle (aslında sistemsizlik) Türk hakemliğinin yol alması mümkün değildir. Bugün medayda yer alan ‘gay futbolcu’ haberleri de son derece üzücü ve rencide edicidir. Bu futbolcu arkadaşımızın olası uğrayacağı her türlü haksızlık hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında tüm gücümle yanında olacağımı da belirtmek isterim.İnsanlar cinsel yönelimleri ile değil, yaptıkları işler ve başarıları ile anılmalıdır. Ben bu nedenle hakemliğin kurtuluşu ve geleceğinin garantisi için projelerim ve genç dinamik vizyonu ve misyonu olan ekibimle MHK başkanlığına talibim. Benim başkanı olacağım MHK'da eşcinsel dahil hiçbir ayrım olmayacaktır. Sadece projelerin konuşulduğu bir kurul olacağız” dedi.



Dinçdağ, projelerini ise şöyle sıraladı:



1. TFF İLE BİRKEREYE MAHSUS BEŞ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK



2. MHK ÜYE SAYISI DEĞİŞTİRİLİP DOKUZ'DAN ONBİR KİŞİYE ÇIKARTILACAK.



3. EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILACAK



4. HAKEM VE GÖZLEMCİLER İLE BİRE BİR İLETİŞİME GEÇİLİP SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK



5. TÜRKİYE GENELİNDE DERNEKLER İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BU CAMİADA BULUNMUŞ VE BULUNAN HERKES İLE İRTİBATA GEÇİLECEK



6. MHK BAŞKAN VE ÜYELERİ HER HAFTA BÖLGESEL TOPLANTILAR YAPACAK



7. KLASMAN KATEGORİLERİ, SAYILARI VE BELİRLEME YÖNTEMLERİ TAMAMEN DEĞİŞECEK



8. ÜLKE GENELİNDE SPOR AKADEMİLERİ İLE ÇALIŞMALAR YAPILACAK



9. İL HAKEM KURULLARI İLE DERNEK YÖNETİMLERİ BİRLİKTE ÇALIŞARAK BİRBİRLERİ İLE KENETLENMELERİ SAĞLANACAK



10.İL HAKEM KURULLARI ATAMA İLE DEĞİL SEÇİMLE GÖREVE GELECEKLER



11.MHK'NUN YAPISI DEĞİŞTİRİLEREK ÖZERK HALE GETİRİLECEK



12.MHK SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELECEK



13.HAKEM ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞECEK



14.PERFORMANSA DAYALI SİSTEM VE DENETİM İLE TORPİLİN ÖNÜNE GEÇİLECEK



15. ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK SAHA ÇALIŞMALARI İLE MHK'NUN ANAYASASI OLUŞTURULACAK



16.HAKEM CAMİASININ SENDİKASI KURULUP AKTİF HALE GETİRİLECEK