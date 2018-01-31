Beni bu slogan Beşiktaşlı yaptı

‘KENDiMi TANRI TARAFINDAN SEÇiLMiŞ BiRi GiBi HiSSEDiYORUM’

‘SiMiT ŞAHANE! iNCE BELLi BARDAKLA ÇAY iÇMEYi DE ÖĞRENDİM’

YAYIN hayatına bugün başlayan ve spor yayıncılığında yepyeni bir dönem başlatan Spor Arena Plus, Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe ile röportaj yaptı. Yazarımız Ayşe Arman Hindistan’dan sordu, Portekizli futbolcu İstanbul’dan cevap verdi. Dijital derginin ruhuna uygun olarak FaceTime’da gerçekleşen röportajda Pepe, çarpıcı ifadeler kullandı:

- İstanbul’da acayip huzurluyum. Ve Beşiktaş’a fayda sağlayabilmek için buradayım.

- Ben kendimi Tanrı tarafından seçilmiş biri gibi hissediyorum. Şanslıyım çünkü pekçok başarı yaşadım.

- Maritimo takımı Brezilya’ya bizim forveti izlemek için gelmişti. Ben de forvetin yanında eşantiyon gittim!

- ‘Come to Beşiktaş’ sloganı benim için çok önemli çünkü bu slogan beni Beşiktaş’a getirdi. İnsanlar bu sloganı kullanıp bana olan sevgilerini gösterdiler. Ben de bu sayede geldim.

- ‘Pepe’ daha uzun, daha cüsseli anlamına geliyor.

- Aptal biri, futbolcu olamaz!

- Maçtan önce seks yapmışsın, yapmamışsın benim adamlığımı belli bir seviyeye çıkarmaz ya da düşürmez. Bir de tabii seksi kiminle yaptığınız da önemli. Eğer doğru insanla yapıyorsanız, sorun teşkil etmez.

- Simit şahane. İnce belli bardaktan çay içmeyi de öğrendim. İlk geldiğinde belinden kavrıyordum, elim yanıyordu. Baktım, ince belliden çay içme taktiği var, ben de öğrendim..

Pepe’nin özel fotoğrafları ve Ayşe Arman ile yaptığı röportajın tamamı bugün Turkcell Dergilik’te yayın hayatına başlayan Spor Arena Plus’ta.

DEĞiŞEN SPOR VE SPOR OKUYUCUSU iÇiN DEĞiŞiMi YAKALAYAN iÇERiK

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