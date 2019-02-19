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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Benfica'da Bruno Lage'nin sözleşmesi uzatıldı!

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Benfica'da Bruno Lage'nin sözleşmesi uzatıldı!

Portekiz'in Benfica Kulübünde ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübü'nden Portekiz Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria'nın yerine geçici, 14 Ocak'ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.

Lage, Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak'ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1'lik skorla Porto'ya karşı oldu.

Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto'nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray Portekiz'e gitti!Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı maç için Portekiz'e gitti.
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