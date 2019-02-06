Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Kupası'nın yarı finalinde güçlü rakibi Sporting Lizbon'la karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Gözler şimdi final bileti almak için kıyasıya mücadeleye sahne olacak Benfica Sporting Lizbon maçında. İşte, Benfica Sporting Lizbon maçına dair detaylar...
Bu gece TSİ 23:45'te başlayacak olan Benfica Sporting Lizbon maçını Türkiye'de canlı yayınlanacak televizyon kanalı bulunmuyor.
BENFİCA LİG KUPASI'NDA ELENMİŞTİ
Benfica, geçtiğimiz ocak ayında Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elenmişti. Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası"adıyla başlatılan turnuvayı en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu. Portekiz 1. liginden 18, 2. liginden de 14 takımın katıldığı turnuvanın yarı final ve final maçları Braga Belediye Stadı'nda oynanıyor.
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