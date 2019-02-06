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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Kupası'nın yarı finalinde güçlü rakibi Sporting Lizbon'la karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Gözler şimdi final bileti almak için kıyasıya mücadeleye sahne olacak Benfica Sporting Lizbon maçında. İşte, Benfica Sporting Lizbon maçına dair detaylar...

Bu gece TSİ 23:45'te başlayacak olan Benfica Sporting Lizbon maçını Türkiye'de canlı yayınlanacak televizyon kanalı bulunmuyor.

BENFİCA LİG KUPASI'NDA ELENMİŞTİ

Benfica, geçtiğimiz ocak ayında Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elenmişti. Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası"adıyla başlatılan turnuvayı en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu. Portekiz 1. liginden 18, 2. liginden de 14 takımın katıldığı turnuvanın yarı final ve final maçları Braga Belediye Stadı'nda oynanıyor.

 

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