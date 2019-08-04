Benfica Sporting Lisbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Benfica Sporting Lizbon maçı, Portekiz Süper Kupasının sahibini belirleyecek. Kariyerlerinde 184. kez karşılaşacak olan Benfica ve Sporting Lizbon, zorlu bir mücadeleye tanık edecek. Peki, Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Hazırlık karşılaşmalarında istediği skoru bir türlü alamayan Sporting Lizbon, Benfica karşısında bu kötü gidişatına dur demek için sahaya çıkacak. Peki, Benfica Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
BENFİCA SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Portekiz Süper Kupa mücadelesi kapsamında Benfica Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz bilinmiyor.
AVRUPA KUPALARINDA MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
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