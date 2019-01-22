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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica Porto maçı, Portekiz'in en büyüğü olmak isteyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Municipal de Braga Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan ekipler, yaklaşık 80 yıllık rekabeti futbolseverlerle buluşturacak. Peki, Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Benfica Porto maçı için geri sayım başladı. Portekiz Liginin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Peki, Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BENFİCA PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Lig Kupası Yarı Finalinde Benfica, Porto ile karşılaşacak. 22 Ocak Salı günü oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Bugüne kadar toplam 178 karşılaşmaya çıkan iki ekipten Benfica 60, Porto ise 70 mücadeleden galip ayrıldı. 48 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. 

Son 10 karşılaşmada ise Benfica'nın 2, Porto'nun ise 4 galibiyeti bulunuyor.

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