Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Benfica Porto maçı, Portekiz'in en büyüğü olmak isteyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Municipal de Braga Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan ekipler, yaklaşık 80 yıllık rekabeti futbolseverlerle buluşturacak. Peki, Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Benfica Porto maçı için geri sayım başladı. Portekiz Liginin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek. Peki, Benfica Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BENFİCA PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Portekiz Lig Kupası Yarı Finalinde Benfica, Porto ile karşılaşacak. 22 Ocak Salı günü oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Bugüne kadar toplam 178 karşılaşmaya çıkan iki ekipten Benfica 60, Porto ise 70 mücadeleden galip ayrıldı. 48 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Son 10 karşılaşmada ise Benfica'nın 2, Porto'nun ise 4 galibiyeti bulunuyor.
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