Fatih Terim: 'Haziran'da tamamlayacağız inşallah'

Teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Benfica Porto'dan daha iyi'

"İki tane Porto maçı hakikaten bizim Şampiyonlar Ligi'nde pozisyon olarak çok pozisyon kaçırdığımız, hatta penaltı kaçırdığımız bir maçtı. O maçı dışarıdan izlediğiniz de kaybetmeniz mümkün değil. O futbolu ortaya koyarsak istediğimiz sonucu alabiliriz. Benfica şu an Porto'dan iyi durumda. Ama biz Porto maçındaki performansı tekrar edebilirsek tur için umutlanabiliriz."

'İnşallah UEFA'da sonuna kadar gideriz'

Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi ama sadece santraforsuz değil başka eksiklerle mücadele ettik. Buna rağmen Porto maçlarından birini kazansak farklı olabilirdi. İnşallah UEFA'da sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçersek çok daha net ileriyi hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz. Benfica bunun için çok önemli bir baz. Benfica'yı geçersek çok daha değişik cümleler kurabiliriz.

'Saha avantajımızı kullanmak istiyoruz'

Şampiyonlar Ligi grubundaki kadromuza göre şimdi kadromuzun rakam değeri çok açık, herkes görüyor. Oyuncu olarak takviyelerimiz var. Yazamadığımız oyuncularımız da var. Mitroglou ve Semih Kaya'yı yazamadık. Gelen takviyelerle daha iyiyiz. Son bir yılda bu kadar çok takviyeye de alışık değiliz açıkçası. O zaman da mazeret söylemedik şimdi de söylemeyiz. Oyun anlayışında özellikle kendi sahasında seyircisiyle bütünleşip kendi düşüncesini rakibe kabul ettirmeye çalışan bir rakibimiz. Öyle oynayacağımızdan da şüpheniz olmasın. Oyunun gelgitleri bizi nereye sürükler bilemiyoruz. Saha avantajımızı kullanmak istiyoruz.

En Çok Oynanan Bahis 464 Tottenham - Dortmund 1 2,5Üst 1,55 34255 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 464 Tottenham - Dortmund 1 11,80 %73,61 X3,10 %11,00 23,10 %15,39

'G.Saray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır'

Galatasaray taraftarının sabırsız olduğu ve bir an önce gol gelmesini istediği şeklindeki soruya ise tecrübeli teknik adam, "Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. İki tane hedef göstermiştir. Ocak'ta ilk adımızı attık. İnşallah Haziran'da da projeyi tamamlayacağız. Ben Galatasaray seyircisinin ne istediğini en iyi bilenlerden biriyim. Bu oyun yapısını 99'dan beri yerleştiren ben ve ekibimdir. Galatasaray ondan sonra geriye bakmadı zaten. Sonra taraftarımız da hep bunu istiyor. Onun üzerine koyarak gitmeyi amaçlıyoruz. Sonuç ne olursa olsun zevk veren ve zevk alan bir oyun anlayışı inşallah oturtmaya çalışıyoruz. Yarın da böyle başlayacağız. Tabii ikili maçların planları değişik olabilir ama saha avantajı değişmez bunu kullanmak en büyük arzumuz. Mümkünse gol yemeden oraya gitmek.

'Devre arası transferleri kolay değildir'

Trabzonspor maçında gördük ki devre arasındaki değişikliğin bizi ne kadar ileri götürebileceği çok açık. Baskılı, oyunu elinde tutan, pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Bu oyun, seyircinin uzun süre koltuğuna oturmaması demektir. Bizim de isteğimiz budur.

Biz de zevk almalıyız kulübeden, oyuncular da oynarken keyif almalı. Bu zaten sizi sonuca götürür. Yarın da böyle başlayacağız. İnşallah bunu da başaracağız. Devre arası transferleri kolay değildir. Çabuk adapte olmak gerektirir. Bunları aşacağız, kolay bir şey değil ama başaracağız."

'Dersimize iyi çalıştık'

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando ise yarın kendilerini çok zor bur karşılaşmanını beklediğini belirterek, "Benfica'nın zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Ama dersimize iyi çalıştık. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımız düşünüyorum. Porto maçı zor geçti. Benfica maçının da zor geçeceğini biliyoruz. Biz de neler yapabileceğimiz biliyoruz. Muhteşem taraftarımız önünde oynamak olacak. O yüzden iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.Ligde aldıkları 10-'lık galibiyet önemli bir skor. Bu skordan bağımsız olarak Benfica zaten iyi bir takım iyi oyunculardan kurulu bir takım. Tedbirimizi alacağız"

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